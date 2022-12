Spazzolino elettrico smart Oral-B, PREZZO BOMBA con il 63% di sconto

Approfitta del PREZZO MAI VISTO! Acquista adesso su Amazon lo spazzolino smart Oral-B per te o per i tuoi cari con lo sconto del 63%.

A chi piace andare dal dentista? A nessuno. D’altronde come biasimarvi? Già solo il rumore degli attrezzi da lui usati fa venire i brividi. Per evitare, o quantomeno limitare, le sedute dal temuto dentista un modo c’è. La buona saluta della propria bocca e dei denti passa da una corretta igiene orale. Puoi fare tutto questo con lo spazzolino elettrico smart Oral-B. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo pazzesco grazie allo sconto del 63%.

Un prezzo così non si era mai visto. Approfittane subito! Compralo per te o pensa di farlo diventare un regalo di Natale per un amico o un parente. Dal prezzo iniziale di ben 134,99 euro ora lo paghi soltanto 49,99 euro.

Spazzolino elettrico smart Oral-B: pulizia profonda, bocca sana e tecnologia smart

Il nuovo spazzolino Oral-B è proprio ciò che ti serve. Basta con lo spazzolino manuale che non ti assicura la corretta pulizia dei tuoi denti. Passa allo spazzolino elettrico smart Oral-B per un’igiene profonda del tuo cavo orale. Questo rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

La testina rotonda è progettata da Oral-B per offrire una pulizia migliore ma al tempo stesso delicata garantendoti gengive più sane. Si tratta di uno spazzolino smart che interagisce con te difatti migliora lo spazzolamento dei tuoi denti fornendoti suggerimenti in tempo reale. Inoltre protegge le tue gengive mediante un sensore di pressione dello spazzolamento che ti avvisa se per esempio stai spazzolando in maniera eccessiva o troppo forte. E in questo modo evita microdanni alle tue gengive.

E poi lo spazzolino elettrico smart Oral-B sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le eventuali macchie superficiali presenti. La batteria dura oltre 2 settimane con 1 ricarica completa. Perciò potrai portarlo con te ovunque senza il rischio che si scarichi e che tu non possa, di conseguenza, usarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.