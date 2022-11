Spazzolino elettrico Philips in SUPER OFFERTA su Amazon

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare serie 3100 è in super offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un buon prodotto per la vostra igiene orale ecco qualcosa che fa davvero al caso vostro. Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare serie 3100 che puoi acquistare su Amazon con uno sconto del 38%. Dal prezzo iniziale di 64,99 euro oggi puoi risparmiare ben 25 euro e pagarlo così solo 39,99 euro.

Ad un prezzo assolutamente imbattibile potrai acquistare uno spazzolino utile, pratico, funzionale e di ultima generazione.

Lo spazzolino elettrico Philips è funzionale e anche sostenibile

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare (modello HX3673/11) offre una pulizia profonda ma al tempo stesso delicata poiché dotato di setole ultramorbide. Questo è stato progettato per rimuovere la placca fino a 3 volte di più rispetto a uno spazzolino manuale.

Presenta poi un sensore di pressione integrato che serve a modulare il grado di spazzolatura a seconda della pressione esercitata. Questo è molto importante poiché protegge sia i denti che le gengive da eventuali danni da sfregamento. In poche parole usando lo spazzolino elettrico Philips Sonicare sarete sicuri di pulire bene i vostri denti senza però rischiare di rovinarli in alcun modo.

Ma per quanto tempo è bene lavare i denti? Non avrai bisogno di saperlo poiché sarà il tuo nuovo spazzolino Philips a suggerirtelo. Utilissime poi due le funzioni SmarTimer e QuadPacer che ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato e coprendo tutte le zone del cavo orale. Grazie al design ergonomico questo spazzolino è poi facile da impugnare e quindi da utilizzare.

Ma una delle caratteristiche distintive di questo prodotto è che il materiale con cui è realizzato è sostenibile, perciò acquistandolo fai anche un grande favore all’ambiente.

Non farti sfuggire questa occasione, acquista su Amazon lo spazzolino elettrico Philips Sonicare risparmiando ben 25 euro. Affrettati l’offerta non durerà in eterno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.