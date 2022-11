PAZZESCO 100€ DI SCONTO Spazzolino Elettrico Philips

Un’offerta incredibile per un prodotto top di gamma: lo spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare con oltre 100€ di sconto, oggi disponibile su Amazon.

Sembra incredibile, eppure è realtà: per una perfetta igiene orale, Philips ha creato un prodotto d’eccellenza – Sonicare ProtectiveClean 4300 – che è possibile acquistare su Amazon a soli 76,52€ al posto dei normali 179,99€: ebbene sì, più di 100€ di sconto per un dispositivo indispensabile e di altissima qualità.

La tecnologica dello spazzolino elettrico sonico della Philips assicura denti bianchi in una sola settimana e delicatezza estrema sulle gengive e sulle aree sensibili, grazie alle testine studiate dai migliori esperti nel settore. Lo spazzolino è dotato di un “allarme sensibilità”, che si accende qualora si applichi troppa pressione.

La confezione comprende 2 manici ProtectiveClean, 2 testine InterCare e 2 custodie da viaggio e 1 stazione di ricarica. L’utilizzo è semplicissimo: lo spazzolino si accende con un semplice tastino e ha un timer di spazzolamento che avverte quando è il momento di interrompere la pulizia. La durata della batteria è fino a 2 settimane, e può essere comodamente trasportato anche in viaggio per non rinunciare mai alla pulizia profonda dei propri denti e alla salute del proprio cavo orale.

Sfrutta la frequenza di 62.000 movimenti al minuto

Con oltre 100€ di sconto per ben 2 manici, questa offerta Amazon per lo spazzolino sonico Philips Sonicare 4300 è realmente imperdibile; non solo la comodità di uno spazzolino elettrico, ma soprattutto un dispositivo che rimuove la placca in maniera definitiva e fino a sette volte in più rispetto ad un normale spazzolino, contribuendo sensibilmente alla riduzione del rischio carie e ad incrementare la salute delle proprie gengive. Perfetto anche su protesi dentarie e apparecchi ortodontici.

Per soli 76,52€ al posto dei normali 179,99€, risparmia ben 103,47€ per acquistare su Amazon lo spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare ProtectiveClean 4300.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.