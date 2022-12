Spazzolino elettrico Oclean X10 sonico intelligente: OTTIMA IDEA REGALO

Fai un regalo di natale davvero utile acquistando ora su Amazon lo spazzolino elettrico Oclean X10 con il 29% di sconto.

Uno spazzolino efficiente, intelligente e dotato di ben 5 modalità di spazzolamento diverse. Queste sono tutte le caratteristiche che tutti cercano in uno spazzolino, un oggetto che contribuisca alla propria igiene orale andando a facilitare l’atto del lavaggio dei denti. Per tutti questi motivi è davvero un ottimo regalo di Natale.

Spazzolino elettrico Oclean X10 sonico intelligente

Questo spazzolino elettrico è dotato di un display intelligente e interattivo, difatti fornisce un feedback di spazzolamento costante che viene visualizzato mediante delle emoji. Sono poi disponibili diversi piani di spazzolamento. Questo spazzolino è dotato di un motore Maglev ultrapotente che produce 40.000 micro-vibrazioni al minuto. In tal modo pulisce molto a fondo ma al tempo stesso di prende cura della salute della gengiva.

Grazie alla tecnologia WhisperClean il rumore dello spazzolino viene tenuto al di sotto dei 45 dB, perciò è davvero ultra silenzioso. Lo spazzolino Oclean X10 è poi dotato di un sensore di pressione che è pensato per proteggere sia denti che le gengive. Difatti lo spazzolino smette di funzionare quando la pressione è troppo alta. Il caricabatterie è dotato di cavo USB Type-C e con 3 ore di ricarica rapida garantisce ben 60 giorni di durata. Questa tecnologia riduce sensibilmente la necessità di ricariche frequenti.

Inoltre lo spazzolino Oclean garantisce anche uno spazzolamento personalizzato grazie alla possibilità di scegliere tra ben 5 modalità, che sono:

pulizia

massaggio

sbiancamento

lucidatura

sensibile

E per ogni modalità puoi scegliere tra 5 diverse velocità di pulizia. In questo modo crei lo spazzolamento perfetto per te. Infine grazie alla presenza di un supporto magnetico a parete si tiene lo spazzolino lontano dalla possibilità di sviluppare delle muffe. Infine Oclean X10 garantisce un utilizzo sicuro anche sotto la doccia.

