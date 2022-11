Spazzolini in bamboo: set da 12 in SUPER SCONTO

La risposta eco-green all’igiene orale sono gli spazzolini in bamboo, oggi su Amazon con il super sconto del 31% per soli 8,99€ totali. Scopri di più.

Con il marchio Climate Pledge Friendly, 100% biodegradabili, con packaging sostenibile e setole riciclabili insieme al manico, Amazon propone un set di 12 spazzolini in bamboo con uno sconto davvero super del 31%. Spazzolini, imballaggio e setole sono ecologici e biodegradabili, e ti permettono di prenderti cura della salute dei tuoi denti rispettando l’ambiente e tutti i suoi abitanti. Sapevi che lo spazzolino da denti dovrebbe essere cambiato spesso? Immagina quanto questo possa impattare a livello ambientale utilizzando un normale spazzolino di plastica: scegliere gli spazzolini in bamboo è un atto d’amore verso la terra.

Con un design resistente e robusto e una durata fino a 12 mesi, questi spazzolini da enti in bamboo sono caratterizzati da setole morbide prive di BPA e infuse di carbone. Morbide sui denti e delicatissime sulle gengive, prodotte con materiali che provengono solo da fonti certificate e sostenibili.

Setole e manico biodegradabili

Perché continuare a utilizzare prodotti non ecosostenibili, quando si può avere la stessa qualità e le stesse performance con prodotti rispettosi dell’ambiente? Acquistando il pack da 12 spazzolini in bamboo con setole in morbide prive di BPA ti assicurerai una corretta igiene orale e il rispetto dell’ambiente, risparmiando ben il 31% dal prezzo originale. Il marchio Climate Pledge Friendly di Amazon certifica la sostenibilità di alcuni prodotti e l’impegno che i marchi applicano per impattare il meno possibile ed essere meno inquinanti rispetto ai competitor.

Cosa aspetti? Approfitta di questa occasione e acquista su Amazon il pack da 12 spazzolini in bamboo con setole morbide e senza BPA a soli 8,99€ grazie al 31% di sconto presente.

