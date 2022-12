Pelle perfetta con la spazzola per la pulizia del viso IN SCONTO

Immagina di coccolare la tua pelle con un vero e proprio trattamento professionale… davanti al tuo specchio di casa: acquista questa spazzola per la pulizia viso al 38% di sconto su Amazon.

Non c’è niente di più bello che dedicarsi la sera o la mattina presto alla propria skincare e beauty routine. Ancora meglio se, a supporto, abbiamo un prodotto professionale in grado di rivoluzionare radicalmente l’aspetto della propria pelle: si tratta della spazzola per la pulizia del viso REVEAL, oggi su Amazon al 38% di sconto con il prezzo offerta di sole 61,70€. Dotata di testina con doppia azione rotante e vibrante e 10 volte più efficace rispetto alla semplice pulizia manuale, la spazzola elettrica per la pulizia del viso diventerà la tua migliore alleata di bellezza.

Progettata appositamente per pulire fino a 10 volte più in profondità i pori della tua pelle, all’acquisto riceverai anche 3 spazzole intercambiabili: normale, sensitive e massage.

Tecnnologia Dual-Action

La testina con doppia azione rotante e vibrante è in grado di garantirti una pulizia profonda e al contempo delicata, rispettando tutte le condizioni della tua pelle e aiutandoti nell’assorbimento dei prodotti di bellezza. La spazzola inoltre è resistente all’acqua per poterla lavare sotto l’acqua corrente senza problemi, e include vari accessori: le 3 testine intercambiabili e anche la pratica custodia per portare la tua spazzola anche in viaggio e ovunque desideri.

Dedicati alla pulizia profonda della pelle del tuo viso, donandogli nuovo vigore e nuova luce: la spazzola elettrica per la pulizia del viso REVEAL è il perfetto regalo di Natale per te e per chi ama la beauty routine. La trovi in sconto al 38% su Amazon per il prezzo lancio di 61,70€, contro le canoniche 99,99€.

