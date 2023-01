ADDIO GERMI E BATTERI: spazzolina pulisci tastiera e schermo

Hai idea di quanti germi e batteri si annidino nei tasti della testiera o sullo schermo del PC? Con questa spazzolina a poco più di 10€ risolverai tutto.

Hai idea di quanti germi e batteri si annidino nei tasti della testiera o sullo schermo del PC? Con questa super spazzolina a poco più di 10€ risolverai tutti i tuoi problemi. Scopri di più.

Ci lavoriamo tutti i giorni, eppure quante volte li puliamo? Tastiera e schermo del PC finiscono in fondo alla lista di preoccupazioni inerente le pulizie quotidiane, eppure è proprio lì che si nascondono germi, batteri e acari che possono ledere la nostra salute e quella delle persone che ci stanno intorno. Non solo a casa ovviamente, ma anche all’interno degli uffici è facile non trovare personale addetto alle pulizie che si occupi in maniera specifica di spolverare la tastiera in mezzo ai testi o di passare una spazzolina sullo schermo per levare pelucchi, polvere e peli. Ecco perché non potrai più fare a meno di questo accessorio…

OXO GOOD GRIPS è un accessorio per la pulizia dello schermo e della tastiera del PC che è progettato per aiutarti a mantenere il massimo della pulizia. Le sue dimensioni ridotte, il coperchio per mantenere pulito lo spazzolino, e le doppie setole svolgono le funzioni perfette per avere tutto perfettamente igienizzato.

Spazzolina in microfibra e setole per una pulizia profonda

Le setole per la pulizia della tastiera rientrano dentro al corpo dell’accessorio, rimanendo quindi sempre protette. Dall’altra parte invece troviamo una spazzolina in microfibra, perfetta per risultare delicata sugli schermi, anch’essa protetta da un coperchietto trasparente in plastica. Con la parte in microfibra potrai pulire anche lo schermo del tuo smartphone, del monitor e del tablet.

Solo 12,99€ per un piccolo ma prezioso alleato contro germi e batteri: acquistalo oggi su Amazon con disponibilità immediata per averlo già domani a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.