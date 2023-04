Spazio ENORME di archiviazione con questa Micro SD: oggi in SUPER SCONTO

Una scheda di memoria ad alte prestazioni ad un prezzo così conveniente non si era mai vista: corri su Amazon ad ordinarla.

Ad oggi su Amazon la MicroSDXC SanDisk Ultra è in promozione a soli 14 €, con uno sconto del 41% sul prezzo originale.

La scheda di memoria ad alte prestazioni ad un prezzo così conveniente non si era mai vista!

MicroSDXC SanDisk Ultra: tutta la memoria che vuoi per i tuoi file

Questa MicroSDXC SanDisk Ultra offre numerose caratteristiche tecniche che ne fanno un’ottima scelta per chi desidera espandere la capacità di archiviazione dei propri dispositivi.

Con una capacità di 128GB, avrete spazio a sufficienza per salvare foto, video, musica e documenti. Inoltre, grazie alla sua classe di velocità UHS-I, garantirà un’elevata velocità di trasferimento dati, fino a 100 MB/s. Questo significa che potrete spostare rapidamente i vostri file tra dispositivi diversi e godere di una riproduzione di video fluida e senza interruzioni.

La scheda è inoltre resistente alle condizioni più estreme, essendo stata progettata per resistere a urti, temperature elevate, acqua e raggi X. In più, il suo adattatore SD incluso la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi dotati di slot SD standard. La MicroSDXC SanDisk Ultra è certificata A1, il che la rende ideale per l’utilizzo con app su smartphone e tablet, garantendo una rapida avvio delle app e un’esperienza utente ottimale.

Ad oggi su Amazon la MicroSDXC SanDisk Ultra è in promozione a soli 14 €, con uno sconto del 41% sul prezzo originale.

