SOLO su AMAZON le Cuffie Bluetooth le paghi 19,99 euro!

Non aspettare troppo perché stanno letteralmente andando a ruba, acquista ora su Amazon le cuffie bluetooth AELBONY e le paghi solamente 19,99 euro.

A chi non serve un paio di Cuffie Bluetooth? Oggi sono fondamentali per svolgere qualsiasi tipo di attività che sia anche semplicemente scorrere l’home page dei propri social. Vista questa grande necessità abbiamo trovato un prodotto non solo utilissimo ma anche straeconomico. Adesso e solo su Amazon puoi acquistarle spendendo solo 19,99 euro.

Cuffie Bluetooth AELBONY, ottime ed economiche!

Queste cuffie bluetooth sono dotate di un chip Bluetooth 5.3 avanzato e di una trasmissione a doppio canale per una velocità di trasmissione più stabile e più rapida, in modo da garantire chiamate costanti e stabili anche in aree con segnali complessi. È sufficiente rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica per collegarli automaticamente al telefono.

Auricolari con driver audio integrati in grafene da 13 mm, sintonizzazione audio professionale e design a camera sonora separata. Un singolo auricolari Bluetooth con due microfoni incorporati è dotato di tecnologia CVC8.0 che isola il rumore di fondo e migliora il suono per rendere chiare le chiamate. Ideale per chiamate e riunioni online.

Con un peso di soli 3.8 grammi le cuffie AELBONY sono quasi prive di peso e si adattano comodamente e saldamente alle orecchie dandoti un comfort davvero unico. Non le sentirai e non ti daranno fastidio anche se indossate tutto il giorno e sono ergonomiche e quindi progettate per non cadere anche se per esempio stai facendo sport.

Gli auricolari in-ear sono dotati di tecnologia di rivestimento nano IPX7 per resistere a umidità, sudore e pioggia. Una singola carica fornisce 5 ore di utilizzo, mentre la custodia di ricarica estende la durata della batteria a 45 ore. Perfette per la corsa, le escursioni o i viaggi. Dotate poi di Tocco Intelligente, toccando gli auricolari è possibile eseguire le seguenti operazioni:

cambiare brano

regolare il volume

controllare le chiamate

attivare l’assistente vocale.

Infine la connessione Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e veloce compatibile con dispositivi diversi come: PC, Smartphone e Smart TV.

Non aspettare troppo perché stanno letteralmente andando a ruba, acquista ora su Amazon le cuffie bluetooth AELBONY e le paghi solamente 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.