Solo su Amazon 100€ di SCONTO per il Motorola Moto G52

Motorola anche questa volta ha realizzato uno smartphone di qualità magnifica, e solo per adesso in mega offerta lo trovi su Amazon.

Oggi è davvero il momento di cogliere una SUPER OFFERTA che riguarda il Best Buy Motorola di fascia media. Parliamo del telefono più apprezzato in questa fascia di mercato. Solo per adesso su Amazon, per pochissimo tempo hai la possibilità di acquistare subito il nuovo Motorola Moto G52 ed aggiudicarti ad un prezzo PICCOLISSIMO un telefono SPETTACOLARE.

Puoi acquistare questo magnifico smartphone ad un prezzo BASSISSIMO, solo 199,99 euro anziché 299,99 euro. Si avresti un risparmio di 100 euro, una promozione mai vista prima per uno smartphone con queste qualità.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per ricevere in sicurezza e velocemente il tuo nuovo splendido smartphone.

Questo prodotto è acquistabile con Cofidis, quindi pagabile in comode rate a tasso zero in base alle tue esigenze.

Ecco tutte le qualità e caratteristiche di questa splendida creatura targata Motorola

Questo prodotto ha un display OLED FULL HD da 6,5 pollici, quindi molto ampio, perfetto per vedere i tuoi film preferiti e immedesimarti nelle tue sessioni di gaming anche grazie allo stereo speaker Dolby Atmos .

La tripla fotocamera da 50MP ti permette di catturare i momenti più belli scattando foto magnifiche anche in condizioni di scarsa luminosità, primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari.

La batteria da 5000 mAh super capiente è l’ideale per utilizzare il tuo telefono per due giorni senza problemi, e potrai ricaricare rapidamente grazie al caricatore Turbo Power da 33W.

Il Processore Qualcomm Snapdragon 680 è garanzia di velocità e potenza. La RAM è 6 GB e la memoria interna da 128 GB.

Desideri cogliere davvero un’OFFERTA PAZZESCA? Solo su Amazon, solo per adesso, puoi acquistare subito il nuovo Motorola Moto G52, smartphone spettacolare ad un prezzo super. Quindi? Affrettati è il tuo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.