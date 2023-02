SOLO POCHI PEZZI per il tablet Meberry in super PROMO

Scopri tutte le funzioni del tablet Meberry, ora in offerta su Amazon, a poco più di 100€

Porta la tecnologia sempre con te, grazie a questo tablet Meberry, ora in offerta su Amazon. Soli 110,39€, per un prodotto conveniente e funzionale. Un prezzo così, non lo hai mai visto, ma le scorte ancora disponibili sono poche, quindi affrettati, e corri sul sito!

Uno sconto del 15%, consegna gratuita, e possibilità di pagare a rate il prodotto: tutto questo è Amazon. Tablet M7 è alimentato dall’ultimo sistema Android 11, che può proteggere meglio la privacy e pulire automaticamente la cache. E’ un prodotto che pensa all’utente, e cerca di semplificargli l’utilizzo.

Tablet Meberry 10″, dual-band, con alte prestazioni: il prezzo è da prendere al volo

Il Tablet M7 supporta il WiFi dual-band a 5.0GHz/2.4GHz con un segnale forte, un’ampia copertura, per permetterti di restare sempre connesso. Dotato di 4 GB di RAM + 64 GB di ROM, questo dispositivo ti consente di salvare innumerevoli dati, foto, video.

Diventerà il tuo miglior compagno di gioco, ma anche di lavoro, perché è professionale e veloce. Lo schermo da 10 pollici è l’ideale per leggere i tuoi eBook, per sfogliare i momenti che hai immortalato.

Il tablet Meberry è dotato di una doppia fotocamera integrata da 5MP + 8MP, che supporta le lezioni online, le videochiamate e le conferenze web. Uno strumento da portare con te davvero in ogni occasione. E’ a metà strada tra un PC e uno smartphone, ma ti assiste in tutte le funzioni quotidiane.

Con il connettore di docking della tastiera integrato, è possibile trasformare facilmente il PC tablet M7 in un computer portatile. Inoltre, tramite Google Play, puoi scaricare tutte le App di cui hai bisogno, e personalizzare il tuo dispositivo a seconda delle tue esigenze.

Passa alla tecnologia di Meberry, e scegli il tablet Android 11. Inclusi nel prezzo, avrai penna, tastiera, mouse, e custodia. A un prezzo così conveniente, non è un affarone da non farsi sfuggire? I pezzi disponibili sono pochi, però, quindi devi affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.