SOLO POCHI PEZZI DISPONIBILI: acquista ora Google Pixel 7

Google Pixel 7, lo smartphone veloce, potente, e sicuro, ti aspetta su Amazon a un prezzo da prendere al volo!

Uno smartphone innovativo, lontano dai luoghi comuni, potente e veloce, che trovi solo su Amazon, ad un prezzo super conveniente. Mi sto riferenzo al Google Pixel 7, a soli 602,81€. E’ un’esclusiva che non puoi lasciarti sfuggire!

Grazie al processore Google Tensor G2, Pixel 7 è più veloce, più efficiente e più sicuro. Lo sconto Amazon ti permette di acquistarlo ad un prezzo mai visto prima, e il sito ti dà anche la possibilità di pargarlo in comode rate mensili.

Google Pixel 7, un mondo di soluzioni a portata di mano

Una delle caratteristiche di questo smartphone è che la batteria dura oltre 24 ore, ma se e attivi il risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore. Questo è fantastico se si pensa all’utilizzo di mobilità.

La fotocamera di Pixel 7 realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone, e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur. Potrai avere risultati professionali con un semplice smartphone. Ti basterà scattare, e potrai immortalare ogni momento in maniera vivida e nitida. Inoltre, la bellezza estetica è indiscutibile, perché il colore bianco ghiaccio lo rende elegante e raffinato.

Questo è lo smartphone perfetto per i viaggi, anche all’estero, perché, con la funzionalità Traduzione dal vivo, puoi comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale. E’ fantastico capire e farsi capire, tramite un solo strumento. Non avrai più difficoltà, a prescindere dal luogo in cui ti trovi, perché Google Pixel 7 diventerà il tuo braccio destro.

Affidati alla qualità Google, al suo chip sviluppato, che rende lo smartphone più funzionale e potente, e al chip di sicurezza Titan M2, che protegge la tua privacy. Poco più di 600€ per un telefono dalle mille risorse. Tocca a te scoprirlo e innamorartene. L’offerta Amazon non dura in eterno, e il prodotto sta andando a ruba, quindi affrettati!

