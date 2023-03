SOLO PER OGGI: risparmia 200€ sul Galaxy Tab S8

Il tablet multitasking perfetto per le tue mille attività: dai libero sfogo alla tua creatività con il Galaxy Tab S8

Scatena la tua immaginazione con il Samsung Galaxy Tab S8, ora in offerta su Amazon a soli 699,00€. Hai capito bene, grazie allo sconto del sito, risparmierai 200€! Fai in fretta, perché i pezzi disponibili sono pochi.

Con il Galaxy Tab S8, la tua percezione di tablet cambierà, perché l’esperienza digitale avrà risvolti mai visti prima. Prendi al volo lo sconto del 22%, e scegli di pagare in comode rate mensili, se preferisci. Con Amazon, tutto è possibile.

Samsung Galaxy Tab S8, il tablet pensato per quando sei fuori casa

Questo tablet è dotato della nuovissima S Pen, con cui puoi scrivere, prendere appunti, scarabocchiare, divertirti a mettere nero su bianco i tuoi pensieri.

Ma non è tutto, perché puoi anche sfruttare Clip Studio Paint1, creato proprio per le persone creative come te. È come se avessi tra le mani un vero pennello, con il quale dare sfogo alla tua creatività.

Per non parlare della fotocamera, che ti consente di immortalare e registrare momenti, con una qualità degna di nota. La doppia fotocamera anteriore del tablet offre un eccezionale campo visivo, per video 4K ottimali. L’inquadratura automatica mette al centro i soggetti che parlano. Il dispositivo è in grado di adattare lo zoom per renderti più partecipe della scena.

La modalità Multischermo del tablet, poi, ti consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Potrai svolgere più mansioni insieme, divertirti, lavorare, restare in contatto con i tuoi amici. E il tutto, contemporaneamente.

Uno sconto di 200€, su un prodotto Samsung, è davvero una follia, un prezzo da urlo, che tu non puoi lasciarti scappare. Il tablet ti sta aspettando, e i pezzi disponibili sono davvero pochi. Non perdere questa occasione, e corri su Amazon.

