SOLO per OGGI Oppo Band ti costa 29,99 euro su Amazon!

Innanzitutto Oppo Band sta benissimo a qualsiasi polso sia che tu debba fare attività sportiva o semplicemente indossarlo nella quotidianità con poco più di 20 grammi di peso non ti accorgerai di indossarlo. Il suo ampio display da 1,1 pollice AMOLED è ben leggibile in ogni condizione di illuminazione.

Con 12 modalità di allenamento è in grado di seguirti in ogni tua attività sportiva, dalla camminata allo yoga senza scordare il nuoto. L’esclusiva modalità Corsa Brucia Grassi diventerà il tuo personal trainer per mantenerti in forma. Inoltre la batteria ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti.