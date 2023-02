SOLO PER OGGI il Monopattino elettrico super potente ad un PREZZO MINI

Avete ancora pochissime ore di tempo per approfittare dell'offerta bomba di Amazon!

Stanchi del traffico cittadino e delle ore perse ogni giorno a trovare parcheggio? La soluzione al problema c’è, ed è anche super green! Parliamo del Monopattino elettrico pieghevole marcato Sixfox che oggi Amazon ha messo in offerta speciale con un coupon di sconto da 60 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out. Non fatevi scappare un’occasione così conveniente: lo sconto è applicabile solo per oggi quindi affrettatevi!

Sfreccia in città con il Monopattino elettrico pieghevole Sixfox

Finalmente potrete sfrecciare in città con la massima comodità e sicurezza grazie al Monopattino elettrico pieghevole marcato Sixfox.

È dotato di un motore elettrico senza spazzole da 350 W che consente velocità fino a 25 km orari. La batteria è ad alta capacità con un’autonomia massima di 25-30 km (a seconda del peso e delle condizioni stradali). Gli pneumatici pieni da 8,5 pollici offrono il massimo comfort e risultano super resistenti anche sui percorsi più accidentati.

La sicurezza alla guida è sempre garantita, anche in condizioni di scarsa luminosità, in quanto il veicolo è dotato di fari ultra luminosi, indicatori di direzione e doppio sistema frenante, ovvero freno elettronico anteriore e freno a disco posteriore.

Vi ricordiamo che questo modello è pieghevole e leggerissimo quindi potrete portarlo ovunque e sistemarlo nel garage o nel cofano dell’automobile con la massima facilità. Inoltre, scaricando l’app di riferimento sullo smartphone, sarà possibile bloccarlo, sbloccarlo ed impostare le diverse modalità di velocità anche da remoto.

Insomma, non c’è tempo da perdere: solo per oggi il Monopattino elettrico pieghevole marcato Sixfox è in offerta speciale su Amazon con un coupon di sconto da 60 euro. È possibile usufruire della promozione fino a mezzanotte, con il pagamento che può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.