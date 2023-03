SOLO OGGI Xiaomi Redmi Note 11 TI COSTA 80 euro IN MENO!

Metti subito nel tuo carrello Amazon il tuo nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 e lo paghi solamente 171 euro.

Non hai intenzione di spendere uno stipendio per un nuovo smartphone? Perfetto abbiamo quello che fa al caso tuo! Anche spendendo meno di 200 euro è possibile acquistare un prodotto che garantisce prestazioni più che soddisfacenti. Se devi cambiare il tuo smartphone oggi puoi acquistare su Amazon Xiaomi Redmi Note 11 spendendo solamente 171 euro e risparmiando 80 euro da costo di mercato.

Inoltre per alleggerire ulteriormente la spesa Amazon ti da la possibilità di usufruire del comodissimo pagamento a rate!

Xiaomi Redmi Note 11: schermo Full HD da 6,43 pollici e fotocamera quadrupla

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm che è in grado di offrirti prestazioni superiori ma al tempo stesso risparmiando energia.

Dotato di nn ampio display AMOLED Full HD da 6,43 pollici con gamma di colori DCI-P3 fornisce colori e dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000 nit per garantire la visibilità dello schermo anche in pieno giorno. Inoltre, con i due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, Redmi Note 11 offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video. E ancora animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante. Scarica l’app Amazon Alexa per utilizzare Alexa mani libere. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante

Ma non finisce qui perché Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di una configurazione con quadrupla fotocamera da 50MP per catturare foto e video fantastici, garantendo massima chiarezza alle tue foto. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP espande la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi, la fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini e ravvicinati, il sensore di profondità da 2MP per permette di catturare ritratti dall’aspetto più naturale.

Il nuovo Redmi Note 11 presenta un design elegante e moderno, e offre un’ottima sensazione al tatto per garantire una presa salda e comoda. Tutto questo con una capiente batteria da 5.000 mAh all’interno di un frame sottile da 8,09 millimetri e in soli 179 grammi.

Non aspettare perché sono già in molti coloro che lo stanno acquistando e le scorte non sono infinite, perciò metti subito nel tuo carrello Amazon il tuo nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 e lo paghi solamente 171 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.