SOLO OGGI Samsung Galaxy Tab A8 ti costa POCHISSIMO!

Acquista ora su Amazon il tuo nuovissimo Samsung Galaxy Tab A8 ad un prezzo super conveniente!

Stai pensando di acquistare un nuovo tablet ma non riesci ad orientarti nel mare di prodotti presenti sul mercato? Non ti preoccupare, abbiamo quello che fa per te. Si tratta del Samsung Galaxy Tab A8 che non solo è un prodotto davvero interessante per le sue caratteristiche ma oggi anche per il prezzo. Difatti ora puoi acquistarlo su Amazon con un sconto speciale del 31%.

In questo modo dal costo di partenza di 279,90 euro lo paghi solamente 193,80 euro. In più Amazon ti consente anche di pagarlo in piccole e comode rate mensili.

Samsung Galaxy Tab A8, display da 10,5 pollici e processore Octa-core per un’esperienza di utilizzo davvero unica.

Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il nuovo tablet Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia grazie al display da 10,5 pollici.

Estetica giocosa con un tocco di stile: Galaxy Tab A8 ha un animo vivace e un aspetto giovanile. Realizzato per offrirti un’immersione totale anche quando sei in movimento, Galaxy Tab A8 apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività che i giovani amano ma non solo perché diventa anche un valido strumento per il tuo lavoro in ufficio e non.

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il tablet Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria. Con Samsung TV Plus il Samsung Galaxy Tab A8 ti offre contenuti TV gratuiti e istantanei sempre e ovunque. Goditi migliaia di ore di notizie, sport, film, una varietà di contenuti per bambini e altro ancora.

L’offerta è limitata e vale solo per oggi perciò approfittane subito e acquista ora su Amazon il tuo nuovissimo Samsung Galaxy Tab A8 ad un prezzo super conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.