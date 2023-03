SOLO OGGI OnePlus Nord ti costa 200 euro IN MENO su Amazon!

Acquista ora su Amazon OnePlus Nord con il 40% di sconto che si traduce in un risparmio netto di 200 euro.

Questa si che è un’offerta interessante, di quelle che non passano inosservate e si devono cogliere al volo. Solo per oggi se acquisti su Amazon lo smartphone OnePlus Nord usufruisci del 40% di sconto. Questo significa che risparmi ben 200 euro dal costo di mercato di questo telefono.

Inoltre Amazon ti da la possibilità di pagare il tuo nuovissimo smartphone in comode e piccole rate mensili, in questo modo non risenti minimamente della spesa.

OnePlus Nord: display Fluid AMOLED e Quad Camera

Questo OnePlus Nord è uno smartphone adatto a tutti, grazie alle sue ottime caratteristiche e ad una grande facilità nell’utilizzo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ti porti a casa acquistando questo smartphone.

Display Fluid AMOLED da 6,44 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il sistema camera Quad-Rear ed il sistema Dual-front ti consentono di fare foto davvero bellissime. Disponi di fotocamera posteriore da 48MP + 8MP + 5MP + 2MP e fotocamera frontale da 32MP + 8MP.

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per maggiori prestazioni, velocità reale e grandi quantità di dati.

P rocessore Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G.

Batteria da 4100 mAh. Con la tecnologia di ricarica OnePlus Warp ricarichi il tuo smartphone in soli 30 minuti e puoi usarlo per una giornata intera.

Uno smartphone ottimo per le prestazioni ma soprattutto per il prezzo. Acquista ora su Amazon OnePlus Nord con il 40% di sconto che si traduce in un risparmio netto di 200 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.