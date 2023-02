SOLO OGGI MacBook Air ti costa 235 euro IN MENO su Amazon!

MacBook Air è intuitivo, facile da configurare, straordinariamente potente e subito pronto a tutto , con app che puoi usare fin dal primo momento. Il Mac è progettato per farti lavorare, giocare e creare come mai hai fatto prima d’ora.

Il Mac funziona con tutte le app che hai già, come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In più puoi usare le tue app per iPhone e iPad direttamente su macOS. Metti insieme tutto questo e avrai accesso al catalogo di app per Mac più completo che si sia mai visto. A tua disposizione sull’App Store.