SOLO OGGI lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro è tuo a 100 EURO IN MENO!

Ne rimangono pochissimi a disposizione quindi non c'è tempo da perdere

È lo smartphone più desiderato del momento e, solo per oggi, è disponibile ad un prezzo stracciato! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro, ancora per poco in offerta bomba su Amazon con uno sconto incredibile del 26%.

Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 279 euro, risparmiando addirittura 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre è possibile effettuare il pagamento con comode e piccole rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Una promozione così non si era mai vista e gli articoli stanno letteralmente andando a ruba, non c’è tempo da perdere!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: lo smartphone del momento ad un mini prezzo

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, oggi in mega offerta su Amazon, è un vero e proprio gioiellino che garantisce prestazioni e funzionalità sempre al top.

È dotato di un ampio display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima che offre una risposta scorrevole e transizioni prive di ritardi. Allo stesso modo i doppi altoparlanti super lineari, situati nella parte superiore e inferiore del telefono, offrono un suono stereo coinvolgente per giocare o guardare video.

La configurazione a tripla fotocamera garantisce un’esperienza fotografica eccezionale: la fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie con colori vivaci; una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; un obiettivo macro da 2 MP cattura i minimi dettagli da vicino.

Il dispositivo dispone anche di una ricarica turbo di punta da 67 W, che consente di caricare oltre la metà della sua batteria ad alta capacità da 5.000 mAh in soli 15 minuti.

Solo per oggi lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro è in offerta bomba su Amazon con uno sconto incredibile del 26%. Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 279 euro, risparmiando addirittura 100 euro sul prezzo di listino. Rimangono pochissimi articoli scontati, non c’è da perdere tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.