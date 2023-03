SOLO 14 EURO per il Kit 10 IN 1 per pulire TUTTI i vostri dispositivi elettronici, ASSURDO!

Il set include gli strumenti necessari per pulire non solo il computer, ma anche lo smartphone, l'iPad, gli auricolari e così via

Qualsiasi computer ha bisogno di una pulizia regolare per rimanere efficiente, soprattutto perché polvere e sporco possono causare surriscaldamento quando si accumulano attorno alla ventola. A risolvere il problema ci pensa il Kit pulizia computer 10 in 1 marcato Ordilend, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 64%.

Il set include gli strumenti necessari per pulire non solo il pc, ma tutti i vostri dispositivi elettronici tra cui iphone, ipad, smartphone, tablet, auricolari Bluetooth e cuffie di ogni tipo. Oggi potrete acquistarlo a soli 14 euro, anziché 39 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se volete averlo a disposizione domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Kit pulizia computer 10 in 1: tutti gli strumenti inclusi nel set

Il Kit pulizia computer 10 in 1 marcato Ordilend contiene tutto il necessario per pulire non solo il vostro pc, ma anche gli altri dispositivi elettronici che usate quotidianamente come smartphone, tablet, auricolari Bluetooth e così via.

In particolare la spazzola retrattile, morbida e moderatamente dura, rimuove la polvere senza provocare graffi; la mini spazzola ad alta densità è l’ideale per una pulizia profonda tra i tasti più piatti della tastiera del laptop; l’estrattore per tasti è professionale per una tastiera esterna con copritasti rimovibili.

Il set di pulizia airpods include, invece, due penne combinabili: la penna con punta in metallo rimuove facilmente lo sporco nei fori degli auricolari mentre la spugna floccata pulisce la polvere dalla custodia di ricarica. Nel kit sono presenti anche tutti gli strumenti per la pulizia dello schermo, tra cui uno spray lucidante e il panno spesso 2 mm che rimuove efficacemente le macchie ostinate.

Ad oggi il Kit pulizia computer 10 in 1 marcato Ordilend è in mega offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 64%. Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 14 euro, compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.