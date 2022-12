Smartwatch per bambini IDEA REGALO prezzo bomba

Se stai cercando un ottimo smartwatch ad un prezzo piccolo perfetto per il tuo bambino, questo prodotto fa al caso tuo.

Stai cercando uno smartwatch perfetto per tuo figlio o tuo nipote? Che ti permetterà di controllare la posizione, ovunque si trovi, senza preoccuparti più? Oggi, puoi trovare lo smartwatch per bambini di Yedasah ad un prezzo top. In offerta su Amazon a soli 37,99€.

Se stai cercando un ottimo smartwatch ad un prezzo piccolo perfetto per il tuo bambino, questo prodotto fa al caso tuo. Oggi lo trovi ad un prezzo top, con tanto di coupon del 20%. Ti basterà selezionare lo sconto ed aggiungere il prodotto al carello poi al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente.

Lo smartwatch per bambini più economico di tutti

Lo smartwatch perfetto per i più piccoli di casa, economico e anche semplice da utilizzare. Dal colore blu acceso, perfetto per qualsiasi stagione e outfit.

Uno smartwatch multifunzionale, perfetto per ogni bambino. All’interno troverai ben 24 giochi, potrai caricare foto, video, un lettore musicale, un pedometro e anche una sveglia se necessaria.

Ma non solo, anche contapassi per chi vuole sapere quanta distanza ha percorso il proprio bambino. Ma non solo, sarà possibile anche scattare foto, in quanto è dotata di un’ottima fotocamera. In cui è possibile anche riprodurre musica e connettersi al proprio pc.

Molto semplice anche da utilizzare, non dovrai scaricare alcuna app, ogni funzione è motlo semplice da selezionare direttamente da lì. Dal design semplice ed essenziale, perfetto per qualsiasi bambino.

Questo modello è lo smartwatch che hai sempre sognato per il tuo bambino. Dal colore blu, dal design semplice e soprattutto dal costo piccolo.

