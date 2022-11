Smartwatch per Android ed iPhone: SCONTO di 50 euro

Ha oltre 150 modalità sportive e monitora sia la frequenza cardiaca che il livello di saturazione del sangue

Voglia di rimettervi in forma con del buon sano sport? Con lo Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro potrete controllare in tempo diretto le vostre performance e monitorare i progressi fatti. Su Amazon ad oggi è possibile acquistarlo ad un prezzo bomba: grazie al 26% di sconto lo pagherete solo 148,19 euro risparmiando ben 50 euro sul prezzo di base.

L’orologio di ultima generazione, oltre alle modalità sportiva, presenta una serie di funzioni ad hoc che lo rendono uno dei migliori prodotti nel settore con un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Smartwatch Amazfit GTR 3: caratteristiche e funzionalità

Lo Smartwatch della Amazfit GTR 3 nasce come orologio digitale perfetto per chi svolge attività fisiche. Supporta oltre 150 modalità sportive monitorando le prestazioni in diretta. Può anche riconoscere in modo intelligente i movimenti e registrare automaticamente i dati sportivi correlati per quanti riguarda i seguenti sport: corsa all’aperto, tapis roulant, camminata, camminata indoor, ciclismo all’aperto, nuoto in piscina, vogatore ed ellittica.

È munito di altimetro barometrico integrato per controllare l’altitudine e la pressione atmosferica quando si fa sport all’aperto, oltre a supportare i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il percorso effettuato. Può essere utilizzato anche in acqua in quanto possiede un grado di impermeabilità di 5 ATM.

Tramite la connessione Bluetooth al telefono, lo smartwatch può ricevere telefonate ed ha una durata della batteria massima di 12 giorni. In più, per tenere sotto controllo le condizioni fisiche di chi fa sport, non solo monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 ma grazie ad un biosensore avanzato riesce a calcolare anche il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. In caso di livelli troppo bassi l’orologio invia un promemoria, ma è anche possibile effettuare un test manuale per ottenere un risultato in soli 15 secondi.

Lo Smartwatch della Amazfit GTR 3 garantisce, quindi, il massimo controllo sia delle condizioni fisiche che delle performance sportive di chi lo indossa. Non perdetevi la super offerta di Amazon: ad oggi grazie al 26% di sconto è acquistabile a soli 148,19 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.