Smartwatch Oppo: PREZZO PAZZO con il 40% di sconto

Il prezzo è davvero pazzesco per un prodotto che presenta tali prestazioni. Le scorte non sono infinite perciò fai subito acquista ora su Amazon lo smartwatch Oppo.

Oggi lo smartwatch è importante al pari dello stesso smartphone. Puoi controllare le notifiche dal polso ma soprattutto puoi selezionare quelle che ti interessano da quelle che preferisci ignorare. Utilissimo se non vuoi essere disturbato dal continuo suono del telefono quando stai lavorando. Se ne stai cercando uno, per te o da regalare, che non ti costi una fortuna ecco il prodotto perfetto: lo smartwatch Oppo è ora disponibile su Amazon ad un prezzo davvero pazzo.

Con il 40% di sconto dal prezzo iniziale di 49,99 euro lo pagherai solamente 29,99 euro. Non puoi assolutamente lasciartelo sfuggire ed è anche un’idea regalo utile e innovativa.

Smartwatch Oppo, tutto quello che ti serve a portata di polso

Elegante e sportivo lo smartwatch Oppo sta benissimo a qualsiasi polso. Puoi indossarlo in qualsiasi occasione, anche quando fai sport, in quanto pesa solo poco più di 20 grammi, non ti accorgerai minimamente di averlo al braccio. Presente un ampio display da 1” amoled che risulta ben leggibile in ogni condizione di luce. Questo smartwatch non solo ti consente di vedere notifiche di messaggi e chiamate ma puoi anche monitorare la tua attività fisica e i alcuni parametri importanti per comprendere il tuo stato di salute.

Dotato di 12 modalità di allenamento lo smartwatch Oppo è in grado di seguirti in ogni tua attività sportiva, dalla camminata allo yoga al nuoto (difatti resiste in acqua fino a 50 metri). L’esclusiva modalità corsa brucia grassi diventerà il tuo personal trainer per mantenerti in forma. E poi analizza il tuo sonno e l’andamento del tuo riposo oltre che il battito cardiaco.

La batteria è estremamente efficiente e ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti. Poi è presente una fantastica funzione che ti consente di controllare la fotocamera del tuo smartphone usando lo smartwatch come telecomando remoto. Così avrai la massima libertà di fare foto e selfie in qualunque tipo di situazione.

Il prezzo è davvero pazzesco per un prodotto che presenta tali prestazioni. Le scorte non sono infinite perciò fai subito acquista ora su Amazon lo smartwatch Oppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.