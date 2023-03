Smartwatch multifunzionale a MENO DI 50 EURO: regalo PERFETTO per la festa del papà

Ha 96 modalità di allenamento ed è in grado di monitorare frequenza cardiaca, stress ed ossigenazione del sangue

Il 19 marzo si avvicina e non sai ancora cosa regalare a tuo padre? Abbiamo noi l’idea perfetta che accontenterà tutti i gusti senza farti spendere un capitale. È il HUAWEI Band 7, oggi in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 17%.

L’orologio smart dalla mille funzionalità è acquistabile a soli 49 euro, un prezzo piccolissimo per un dispositivo da sfruttare in allenamento e non solo. La spedizione è gratuita con consegna possibile anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per averlo domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Tutte le funzionalità del HUAWEI Band 7

Il HUAWEI Band 7 è l’orologio smart compatibile con HarmonyOS 2, Android 6.0 e iOS 9.0 ed ovviamente tutte le versioni successive.

Dotato di uno schermo AMOLED da 1,47 inch e con un peso di circa 16g, lo smartwatch è super leggero e si avvolge facilmente al polso. Le cornici ultra-sottili delineano il contenuto sullo schermo, attirando l’attenzione sui servizi e sulle funzioni preferite.

Ha a disposizione ben 96 modalità di allenamento tonificante che possono monitorare e supportare qualsiasi attività fisica, dalla corsa al ciclismo passando per il nuoto e lo yoga. Tali funzionalità rivelano il percorso eseguito, il kilometraggio, il tempo di recupero e i risultati generali dell’allenamento.

L’orologio è ideale non solo per lo sport, ma anche per tenere sotto controllo salute e benessere. È in grado di supportare il monitoraggio automatico e continuo dell’ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca e, tramite una vibrazione automatica, avvisa quando i livelli deviano dai valori ideali. In più monitora il sonno, identificando eventuali disturbi, e il livello dello stress suggerendo esercizi per la respirazione quando è necessario.

HUAWEI Band 7 è l’orologio smart ideale da sfruttare nella vita di tutti i giorni. Oggi è in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 17%, quindi a soli 49 euro: ne rimangono pochi pezzi in promozione quindi affrettatevi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.