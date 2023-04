Smartwatch in PROMOZIONE: occasione unica DA NON PERDERE!

Smartwatch a buon prezzo, per ottenere tutte le funzionalità sportive e di monitoraggio della salute tipiche di un dispositivo del genere.

Di questi tempi, è molto facile imbattersi in Smartwatch di tutti i tipi in negozi fisici e sugli e-commerce, ma trovarne uno di qualità, a un prezzo a dir poco imbattibile, non è affatto scontato: puoi acquistare lo Smartwatch Android scontato del 25%, risparmiando 10€ sul prezzo di listino!

Ottieni una valanga di funzionalità con lo Smartwatch

Questo Smartwatch è dotato di un ampio schermo HD da 1,69″, caratterizzato dalla forma curva, che ti garantirà sempre un’ottima esperienza visiva.

Potrai facilmente personalizzare il quadrante, scaricandone altri sull’app “KeepHealth“, ma anche scegliere le tue immagini come sfondo.

È dotato di ben 25 modalità sportive, per jogging, calcio, bici, alpinismo e molto altro ancora.

In questo modo, non solo potrai personalizzare i tuoi obiettivi di allenamento, ma anche monitorare i relativi dati, come passi effettuati e calorie bruciate.

Questo Smartwatch è impermeabile, grazie alla protezione IP68, che lo proteggerà da sudore e pioggia.

Il monitoraggio, però, non si limita all’allenamento, dato che supporta anche la frequenza cardiaca, la quantità di ossigeno nel sangue e molto altro ancora.

È uno degli Smartwatch più comodi da indossare, perché il cinturino è realizzato in TPU di elevata qualità.

Infatti, il particolare design del cinturino, impedisce il contatto tra la pelle e la fibbia.

Chiaramente, attraverso lo Smartwatch, riceverai le notifiche provenienti dalle tue app di messaggistica, ma anche le previsioni del tempo, i promemoria e la sveglia.

Questo Smartwatch è senz’ombra di dubbio un modello da prendere in considerazione, per le sue ottime prestazioni e funzionalità, offerte a un prezzo più che accessibile, anche grazie allo sconto di Amazon del 25%, che lo propone quasi a metà prezzo!

Approfitta di questa offerta e migliora la tua esperienza fitness con uno Smartwatch di qualità a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.