Smartwatch FITBIT Sense, OFFERTA SUPER su Amazon!

Solo su Amazon troverai il nuovo Smartwatch FITBIT Sense ad un prezzo sensazionale. Non perdere questa splendida occasione, acquistalo subito!

Al giorno d’oggi sempre più persone, senza abbandonare il fascino degli orologi tradizionali, sono alla ricerca di uno strumento da polso che sia molto di più di un semplice strumento per contare il tempo. Gli smartwatch infatti, oltre alla tradizionale funzione, sono in grado do garantirti molto di più! In rete troverai molti articoli con più o meno funzioni, ma solo su Amazon potrai da oggi trovare il nuovissimo Smartwatch FITBIT Sense ad un prezzo veramente incredibile grazie ad uno sconto di ben il 36%!

SUPER OFFERTA SU AMAZON PER SMARTWATCH FITBIT SENSE!

Lo Smartwatch FITBIT Sense, fornito in colore grigio/argento ha una dimensione dello schermo di 1,69″ ed un peso veramente leggero, quasi impercettibile, per offrirti una indossatura estrememente comoda. La durata della batteria a ioni di litio è di una settimana, con una ricarica estremamente veloce. Il prodotto è compatibile con sistemi iOS 12.2 o successivi oppure Android OS in avanti.

L’orologio è dotato di sensore EDA e gestione dello stress. L’app EDA Scan rileva l’attività elettrodermica dal polso, che può indicare la risposta del tuo corpo allo stress per aiutarti a tracciarlo e gestirlo meglio. E’ Inoltre presente l’app FITBIT ECG. Con questa applicazione puoi monitorare il cuore per potenziali segnali di fibrillazione atriale – un’irregolarità del ritmo cardiaco – e condividere i risultati con il tuo medico.

Un’altra caratteristica dello smartwatch è la presenza del sensore di temperatura cutanea al polso. Fitbit Sense registra la tua temperatura corporea ogni notte per mostrarti come varia rispetto al tuo valore medio, così puoi tracciare le tendenze nel tempo.

Oltre a quanto sopra, nell’orologio troverai anche l’applicazione che consente di monitorare il tuo sonno, rilevando eventuali anomalie che ti permetteranno di capire se i valori di ossigeno presenti nel tuo sangue durante il riposo notturno sono regolari.

Non perder ulteriore tempo, acquista subito lo Smartwatch FITBIT Sense ad un prezzo realmente incredibile! grazie al super sconto del 36%, potrai infatti acquistarlo solo su Amazon a soli € 212,10. L’acquisto può inoltre essere anche rateizzato grazie al servizio Cofidis, applicabile in fase di conferma ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.