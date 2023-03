Smartwatch Enomir, su Amazon OFFERTONA!

Solo su Amazon potrai trovare il nuovo Smartwatch Enomir ad un prezzo incredibile. Approfitta subito di questa super offerta!

Oggi giorno la maggior parte delle persone cercano la possibilità di essere sempre connessi con con le applicazioni di maggior uso, ed al tempo stesso di avere uno strumento che, oltre ad informarci circa il trascorrere del tempo ci aiuti a migliorare le nostre abitudini. In tal senso lo smartwatch è uno degli strumenti che più ha preso campo negli ultimi anni. Tra i vari articoli proposti da Amazon, potrai trovare il nuovo Smartwatch Enomir ad un prezzo di soli Euro 99,99 ai quali potrai sottrarre il super coupon di Euro 40,00, pagando l’articolo solo Euro 59,99!

SUPER PREZZO SU AMAZON PER SMARTWATCH ENOMIR!

L’orologio, appositamente studiato come articolo per uomo, ha varie caratteristiche che lo distinguono da altri articoli similari. Il display da 1.78 pollici con tecnologia AMOLED garantisce un ottima e definita visione dello schermo. Il sistema operativo Android/iOS, tramite connessione Bluetooth è compatibile con la quasi tutti i telefoni di nuova generazione per entrambi i sistemi operativi.

Lo Smartwatch Enomir, dotato di sensore ad alta precisione HX3690Q, è in grado di monitorare in modo rapido ed efficiente sia frequenza cardiaca che percentuale di ossigeno nel sangue. E’ in grado di registrare anche in maniera automatica dati sul tuo sonno ed analizzare la condizione fisica, suggerendoti quindi di apportare le opportune modifiche al tuo stile di vita.

Il diplay AMOLED è touchscreen e ha una risoluzione di 368×448 pixel. Questa nuova tecnologia rende gli smartwatch più efficienti dal punto di vista energetico, più sensibili al tocco e rende lo schermo visibile alla luce del sole. Estremamente resistente il telaio in lega di alluminio che rende l’orologio estremamente resistente.

Lo Smartwatch Enomir supporta oltre 100 modalità sportive. E’ in gradi di tracciare in tempo reale i dati del contapassi e della distanza e visualizzare sul telefono i percorsi GPS. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, per consentirti di svolgere e registrare anche sport acquatici. L’orologio è integrato con una batteria in grado di durare fino a 12 giorni con solo 2 ore di ricarica.

Approfitta subito di questa meravigliosa occasione. Solo su Amazon, ad un prezzo totale di Euro 59,99 potrai trovare lo Smartwatch Enomir, usufruendo del super sconto grazie al coupon da Euro 40,00! Non perdere altro tempo ed acquista subito questo meraviglioso articolo prima che scada l’offerta!

