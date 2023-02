Lo Smartwatch a MENO DI 30€ che svolta San Valentino

Manca appena una settimana a San Valentino e vuoi fare un regalo speciale senza spendere troppo? Scopri lo smartwatch a meno di 30€ per stupire il tuo compagno.

La notte più romantica di sempre è dietro l’angolo, e quest’anno hai voglia di stupire il tuo lui o la tua lei con un regalo davvero tecnologico, senza spendere un patrimonio? Ecco lo smartwatch che fa per te: neanche 30€ e tutte le caratteristiche che desideri in uno smartwatch di lusso! Molocy 1.69″ dispone di un’ampia gamma di funzionalità che lo rendono il regalo ideale per chi ama la tecnologia.

Con:

cardiofrequenzimetro

monitoraggio del sonno

misurazione della pressione sanguigna

misurazione dell’ossigeno nel sangue

cronometro

pedometro

distanziometro

conteggio calorie

notifiche di chiamate e messaggi

funzione SPORT

localizzazione GPS

controllo della musica

scatto di fotografie dal telefono

promemoria di sedentarietà

previsione del tempo

sveglio

trova telefono

regolazione della luminosità

impermeabilità

Te ne innamorerai immediatamente.

Con un design elegante e unisex

Il suo design elegante è perfetto sia per uomini che per donne, e le sue funzioni completano un’offerta incredibilmente interessante. Come quella del controllo della musica: non c’è bisogno di estrarre il telefono, basta controllare la musica attraverso l’orologio intelligente. Libera le mani mentre fai sport, lasciare che la tua mente vada fino al mondo della musica. Anche il controllo della fotocamera è interessante: dopo aver collegato l’orologio uomo sportivo al telefono, quindi scuoti l’smart watch uomo per scattare foto a distanza. Libera le mani e registra bei momenti ovunque desideri. E poi non possiamo non parlare del rpezzo: solamente 29.99€ su Amazon grazie allo sconto del 57%. Lo smartwatch funziona sia con sistemi Android che iOS.

Cosa aspetti? Il regalo di San Valentino perfetto ti aspetta a sole 29.99€ grazie al 57% di sconto presente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.