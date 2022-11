Smartwatch da Donna in OFFERTA: elegante e funzionale

Lo smartwatch Luniqueshop da donna: per una vita fitness e più sana

Sei una persona che conduce una vita sana, che ci tiene a mantenere la linea, a fare attività fisica, ad avere sotto controllo i propri parametri salutari? Lo smartwatch Luniqueshop è quello che fa per te. Grazie all’offerta di Amazon, avrai anche uno sconto di cui approfittare, pagando il prodotto solo 51,99€. Affrettatti a scoprire tutte le sue funzioni, il Black Friday sta per terminare.

Lo smartwatch di Luniqueshop è un orologio da donna connesso con 100 sfondi disponibili (con/senza lancette). Utilizza un display TFT-LCD rotondo da 1,09 pollici, risoluzione HD 360*360 in vetro temperato (diametro 38mm), con rivestimento oleofobico, per ridurre le impronte digitali e le macchie d’acqua. Luminosità regolabile, quadrante in lega di alluminio di alta qualità e cinturino in morbido silicone.

Questo orologio sportivo ha 9 modalità di sport (corsa, camminata, ciclismo, arrampicata, yoga, salto, badminton, addominali). Può anche tracciare le tue attività come passi, calorie, distanza, permettendoti di allenarti in modo più scientifico. Collega l’orologio contapassi al GPS del tuo telefono per visualizzare il passo, le calorie, la distanza e la mappa del percorso durante le tue passeggiate, corse, escursioni e gite in bicicletta.

Il tuo assistente smart: scopri tutte le funzionalità dell’orologio

Se collegato all’applicazione, via Bluetooth, l’orologio ti avvisa, vibrando, quando ricevi una chiamata, o un messaggio (SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Gmail, Messenger…). Puoi anche controllare la tua musica e localizzare il tuo telefono con la funzione “Trova”. L’orologio è impermeabile IP67, resistente all’umidità quotidiana.

Lo smartwatch ti aiuterà a monitorare la tua salute, indicando, 24 ore su 24, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il contenuto di ossigeno nel sangue e analizzando tutti i dati sull’app. Traccia il tuo sonno (profondo, REM e leggero), ma anche i tuoi cicli mestruali. E’ un valido assistente smart, per tenere sotto controllo i dati relativi alla tua salute. L’orologio collegato è compatibile con Android 5.1 (e superiore) e Apple 8.0 (e superiore). Una singola carica per 2-3 ore può fornire abbastanza energia per circa 7 giorni di utilizzo (max 10 giorni) e 30 giorni di standby.

Fai un ottimo regalo a tua mamma, alla tua dolce metà, ad un’amica, ed acquista lo smartwatch Luniqueshop, l’orologio fitness che ti aiuta a monitorare i dati della tua salute. Corri a scoprire l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.