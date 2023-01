Smartwatch con Alexa integrata IN SCONTO su Amazon

Amazfit GTR 3 Pro con Alexa integrata

Avere uno smartwatch al posto significa evitare di stare sempre con il telefono in mano, evitare distrazioni e rimanere concentri su ciò che si sta facendo, lavoro o studio che sia. Non solo perché ti consente anche di monitorare il tuo allenamento ed essere sempre aggiornato sul tuo stato di salute, ma ancor meglio se questo dispositivo ha Alexa integrata.

Hai tutto a portata di polso con lo smartwatch con Alexa integrata

Imposta facilmente un allarme, fai una domanda, ottieni una traduzione e altro ancora con Alexa, integrato nello smartwatch Amazfit GTR 3 Pro. Se sei fuori e non hai accesso a Internet questo dispone anche di un assistente vocale offline per eseguire operazioni come attivare una modalità sportiva o aprire una funzione di misurazione della salute tramite comando vocale.

Con oltre 150 modalità sportive integrate sarà il tuo perfetto partner di allenamento difatti oltre ad per adattarsi alla tua scelta di attività, l’orologio può monitorare diversi parametri come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e molto altro. Inoltre l’orologio sportivo Amazfit GTR 3 Pro ha un altimetro barometrico integrato per aiutarti a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle tue attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il tuo percorso. E ha anche raggiunto un grado di impermeabilità di 5 ATM, così puoi goderti il mare o fare un tuffo in piscina senza preoccupazioni.

Potrai vedere tutto questo in un display AMOLED da 1,45 pollici ultra HD chiaro e di facile lettura, visibile anche sotto la luce del sole. Infine puoi lasciare il telefono tranquillamente in tasca poiché tramite la connessione Bluetooth lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro può ricevere telefonate ed essere utilizzato anche per controllare facilmente la musica sul telefono. Puoi persino memorizzare fino a 470 brani sull’orologio per una riproduzione musicale indipendente.

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro con Alexa integrata

