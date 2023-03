Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro in SUPER offerta su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartwatch di qualità, che possa soddisfare le tue esigenze senza dover spendere una fortuna, lo Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è ciò di cui hai bisogno, e, per un periodo limitato, puoi acquistarlo su Amazon scontato del 16%.

Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro: il tuo fido compagno di viaggi

Questo dispositivo offre una vasta gamma di funzionalità, come l’integrazione con Alexa, che ti permette di fare domande e impostare allarmi con la tua voce.

Inoltre, avrai accesso a oltre 150 modalità sportive per misurare i parametri dell’attività fisica e monitorare la tua salute.

Il display da 1,45″ è molto nitido e facile da leggere anche sotto la luce diretta del sole. La sua alta qualità è data anche dal rapporto schermo del 70%, ovvero uno dei più alti tra gli smartwatch disponibili sul mercato.

Potrai anche ricevere notifiche e chiamate direttamente dal tuo polso, senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Inoltre, con l’Amazfit GTR 3 Pro potrai effettuare chiamate e controllare la musica in riproduzione dal tuo smartphone. Il tutto in un design elegante e moderno.

Grazie alla presenza dell’altimetro barometrico, riuscirai a tenere sempre d’occhio la pressione atmosferica e l’altitudine, mentre con i sistemi di navigazione satellitare riuscirai a calcolare con precisione i tuoi percorsi.

Da non sottovalutare l’elevato grado di impermeabilità di 5 atm, così da utilizzarlo tranquillamente sia in mare, che in piscina.

Grazie allo sconto del 16% offerto da Amazon, acquistare lo Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro può essere una buona opportunità per chi è alla ricerca di un dispositivo di fascia media ad un prezzo conveniente.

