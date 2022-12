Smartwatch Amazfit Bip, il REGALO LAST MINUTE che ti manca

A soli 34,99 euro lo smartwatch Amazfit Bip è il regalo con cui farai felice praticamente tutti. Un dono molto utile per chi lo riceve ma soprattutto davvero economico per chi lo fa.

Un orologio intelligente, fitness tracker, con 60 modalità sport e anche impermeabile: tutto questo è lo smartwatch Amazfit Bip.

Lo smartwatch Amazfit Bip è l’oggetto più utile che puoi regalare in questo periodo storico. Questo fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale. Le 60 modalità di allenamento personalizzate consentono di monitorare la propria attività sportiva. Non solo tiene traccia anche della frequenza cardiaca, delle calorie e della durata complessiva dell’allenamento.

Grazie all’algoritmo di frequenza cardiaca con AI e ai sensori innovativi l’orologio è fatto praticamente per tutti i tipi di esercizio fisico. Inoltre è dotato di un sensore di tracciamento ottico biologico, il BioTracker, che supporta la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. Quando ci si sente male, sotto stress mentale, impegnati in allenamenti intensi come maratone e sessioni in palestra, o in ambienti d’alta quota e ipossici, è possibile misurare la propria saturazione di ossigeno nel sangue e capire il proprio stato di salute fisica.

Infine con lo smartwatch Amazfit Bip migliora la qualità del sonno. Difatti questo orologio monitora accuratamente lo stato del sonno, valutando tutte le sue fasi ovvero quella di sonno profondo, leggero e la fase REM, ma anche il tempo di veglia e di eventuali sonnellini pomeridiani. Presi tutti questi dati lo smartwatch li interpreta e alla fine da un punteggio generale alla qualità del sonno e fornisce anche utili approfondimenti per suo il miglioramento.

