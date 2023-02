Smartwatch Amazfit Bip 3 PREZZO ASSURDO su Amazon

Amazfit Bip 3 è proprio l'orologio di cui hai bisogno, acquistalo ora su Amazon e approfitta del piccolo prezzo.

Se ancora non sei dotato di smartwatch oggi abbiamo il prodotto che fa al caso tuo. Difatti puoi acquistare ora su Amazon l’Amazfit Bip 3 a meno di 50 euro grazie ad uno sconto esclusivo e in questo modo godere di tutti i vantaggi offerti da un orologio simile.

Amazfit Bip 3 è un fitness tracker con display Full Touch, dispone di 60 modalità sport, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e ricezione notifiche

Un orologio intelligente perfetto per lui e per lei. Amazfit Bip 3 è dotato di un display HD super-ampio e colorato da 1,69 pollici, grazie al quale potrai vedere tutte le chiamate in arrivo, i messaggi, i promemoria, i dati relativi alla tua salute e al tuo allenamento.

Con Amazfit Bip 3 tieni sempre sotto controllo i tuoi parametri vitali come la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue. Questo ti consente di comprendere rapidamente il tuo stato fisico, ma anche di monitorare il tuo livello di stress tutto e le fasi del tuo sonno. Questo smartwatch include oltre 60 modalità sportive integrate. Puoi ottenere dati per tutti i tuoi sport preferiti, come passeggiate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, nonché altri allenamenti come allenamento di forza, resistenza oppure yoga. E poi con la funzione Target Pace dello smartwatch, puoi persino impostare e superare i tuoi obiettivi di andatura.

L’orologio Amazfit bip 3 possiede una potente batteria che ti garantisce fino a 14 giorni di durata. In pratica questo smartwatch ti semplificherà la vita. Avrai infatti notifiche di messaggi, di telefonate, dalle tue app, e ancora sveglia, cronometro, previsioni del tempo, modalità non disturbare, elenco di promemoria e cose da fare.

Non aspettare troppo perché ad un prezzo così basso i pezzi disponibili finiranno a breve. Acquista ora su Amazon Amazfit Bip 3 e lo paghi meno di 50 euro.

