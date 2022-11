Smartwatch a soli 47 euro: grande prodotto a piccolo prezzo

Puoi acquistare lo smartwatch da donna Naixues, ora su Amazon, a meno di 50 euro.

Un dispositivo che consente di monitorare i tuoi parametri vitale, la tua attività sportiva, rispondere alle chiamate, ricevere notifiche e leggere i messaggi. Tutto ciò racchiuso in un design unico ed elegante. Questo è lo smartwatch Naixues da donna che puoi acquistare ora su Amazon ad un ottimo prezzo. Con lo sconto del 27% lo paghi solo 47,98 euro.

Se sei a corto di idee per i regali di Natale questo utilissimo smartwatch da donna fa proprio al caso tuo. Con un display da 1.7 pollici, la forma squadrata, il colore oro e lo stile classico questo è un oggetto che piace proprio a tutti.

Smartwatch Naixues da donna, un aiutante a portata di polso

Lo smartwatch Naixues consente di comporre e digitare direttamente al polso, inoltre supporta anche le chiamate in vivavoce in entrata e in uscita, chiamate che risultano stabile e prive di rumori. Poi è presente un assistente vocale intelligente che puoi chiamare quando vuoi e per qualsiasi esigenza. E ancora sincronizza tutti i contatti, supporta la ricezione di notifiche di messaggi, ha la funzione sveglia, ti permette di controllare il meteo e la musica che stai ascoltando. Essendo stato aggiornato a Bluetooth 5.1 la ricezione del segnale e il suo funzionamento risultano notevolmente più fluidi.

E poi avere lo smartwatch Naixues significa poter monitorare costantemente e in qualsiasi momento i propri parametri di salute, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno presente nel sangue e la qualità del tuo sonno. Tutto questo semplicemente stando al tuo polso. Non solo registra anche il periodo mestruale e l’ovulazione di una donna, e anche la tua attività sportiva. In merito a quest’ultimo aspetto lo smartwatch possiede ben 28 diverse modalità sportive.

Si tratta di uno smartwatch da donna assolutamente leggero e comodo da indossare. Dotato di un cinturino in silicone liscio e morbido e in acciaio di alta qualità per dare comfort e stile. Grazie alla varietà di quadranti creativi permette di personalizzarlo secondo i propri gusti personali.

Acquistandolo ora su Amazon potrai usufruire del 27% di sconto e pagarlo solo 47,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.