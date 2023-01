Smartwatch A SOLI 39,99 euro su Amazon

Ad un prezzo così piccolo non puoi proprio lasciartelo scappare, acquista ora su Amazon lo smartwatch che abbiamo scovato per te.

Avere uno smartwatch al polso significa evitare di stare sempre con il telefono in mano, evitare inutili distrazioni e di perdere tempo prezioso. Un dispositivo del genere ti consente di selezionare le notifiche importanti da quelle che non lo sono e rimanere così concentrati su ciò che si sta facendo, lavoro o studio che sia. Non solo, con un orologio smart puoi monitorare il tuo allenamento ed essere sempre aggiornato sul tuo stato di salute. Oggi abbiamo scovato un prodotto davvero utile ma soprattutto economico, si tratta dello smartwatch uomo/donna che trovi ora su Amazon con lo sconto esclusivo del 33% per cui lo pagherai solamente 39,99 euro.

Uno smartwatch che ti mostra le notifiche, chiamate e messaggi, un orologio fitness tracker e un cardiofrequenzimetro è proprio quello che ti serve

Questo smartwatch utilizza un display a colori touch full screen da 1,69 pollici con un’ottima risoluzione per una qualità HD eccezionale. Tale tecnologia ne rende il funzionamento più semplice e fluido. Presenta poi 6 livelli di luminosità, per visualizzare facilmente e chiaramente i dati e le notifiche anche al sole.

L’orologio che ti proponiamo è dotato di un sensore ottico integrato ad alte prestazioni che monitora e rileva automaticamente la frequenza cardiaca in tempo reale. Non solo monitorerà anche il tuo sonno in base ai periodi di sonno leggero, profondo e alla durata totale del sonno. Non solo, registrerà nel dettaglio tutte le tue attività quotidiane, tra cui passi, distanza, calorie bruciate, chilometraggio, durata dell’allenamento e saturazione di ossigeno nel sangue.

E poi presenta ben 25 modalità sportive ed è impermeabile. Questo non solo ti consentirà di fare tutte le attività che vuoi ma anche di non doverti preoccupare di rovinare il tuo orologio se per esempio stai correndo e si mette a piovere. Questo smartwatch impiega circa 2,5 ore per ricaricarsi completamente e con una sola carica è possibile utilizzarlo attivamente per 7 giorni e in standby per 30. Inoltre è compatibile praticamente con tutti gli smartphone e dispone anche di molti strumenti pratici, come promemoria sedentari, sveglie, cronometro, controller musicale, previsioni meteo, controllo fotocamera, trova telefono ecc. Puoi anche personalizzarlo quindi scegliere tra i quadranti messi a disposizione dall’orologio stesso oppure caricare le tue foto preferite come usarle sfondi.

Ad un prezzo così piccolo non puoi proprio lasciartelo scappare, acquista ora su Amazon lo smartwatch adatto sia per l’uomo che per la donna scegliendo il colore che più ti piace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.