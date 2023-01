Smartphone SEMPRE CARICO (ovunque tu sia) con SOLI 18 EURO !

Il Power bank in offerta su Amazon è super potente e, date le sue dimensioni ridotte, può essere conservato senza problemi anche in tasca

Quante volte vi siete ritrovati fuori casa con il cellulare morto e nessun modo di metterlo sotto carica? Per evitare brutte sorprese come queste, accaparratevi il prima possibile il potente Power bank marcato INIU che ad oggi è in offerta top su Amazon con uno sconto eccezionale del 38%.

Il dispositivo super versatile e leggerissimo è acquistabile a soli 18 euro, un prezzo stracciato per un caricatore di cui non potrete più fare a meno. La spedizione è gratuita e, se volete velocizzare i tempi di consegna, basterà attivare gratuitamente un abbonamento Amazon Prime: lo riceverete domani stesso senza nessun costo aggiuntivo!

Mai più cellulare scarico con il potente Power bank INIU

Il Power bank INIU non vi lascerà mai a secco di energia, così da avere lo smartphone o qualsiasi altro piccolo dispositivo elettronico sempre carico.

Diversamente dagli altri dispositivi che ricaricano solo tramite la porta USB, questo modello può caricare direttamente tutti i dispositivi con i cavi USB-C. È potente e super veloce, basti pensare che la ricarica rapida 3A alimenta l’iPhone fino al 78% in solo un’ora. In più identifica e soddisfa la velocità ideale di qualsiasi dispositivo, fornendo una doppia carica rispetto ai caricatori tradizionali.

La sicurezza è sempre garantita grazie al sistema SmartProtect a 15 strati che evita il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dei dispositivi in carica. Con uno spessore di 0,5 pollici, il caricatore risulta anche leggerissimo e ultra sottile: in questo modo è possibile trasportarlo ovunque conservandolo in qualsiasi borsa o direttamente in tasca. L’ingombro sarà pari a zero!

Non rischiate di rimanere con il cellulare scarico e approfittate dell’offerta eccezionale di Amazon sul Power bank marcato INIU. Ad oggi potrete acquistarlo il dispositivo super potente e versatile con uno sconto eccezionale del 38%, quindi a soli 18 euro, con inclusa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.