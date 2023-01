Smartphone SEMPRE CARICO grazie ad unprodotto STRAECONOMICO

Non preoccupati più della ricarica dei tuoi dispositivi con il power bank YOBON che ora puoi acquistare su Amazon a soli 12,74 euro.

Mai più senza carica al tuo smartphone con questo power bank strepitoso da 10.000 mAh firmato YOBON. Lo abbiamo scovato apposta per te ad un prezzo davvero ottimo. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 12,74 euro.

Power bank YOBON: un accessorio utile, potente, pratico, performante e soprattutto molto economico

YOBON produce da ben 15 anni dispositivi elettronici dalle ottime qualità e prestazioni a prezzi davvero imbattibili e concorrenziali.

Per realizzare questo power bank da 10.000 mAh sono stati utilizzati solamente materiali di altissima qualità, in modo da offrire una garanzia leader del settore di 3 anni in tutta sicurezza. Dotato di doppia uscita di velocità fino a 2,4 A e poi di un ingresso Micro e Type-C questo prodotto si rivela utilissimo per ricaricare tutti i dispositivi che hai in casa anche se di tipologie e marche diverse. Il power bank che ti proponiamo ti offre il grande vantaggio di una ricarica incredibilmente veloce. In pratica può caricare qualsiasi combinazione di dispositivi a piena velocità.

E poi è il più sottile power bank da 10000 mAh attualmente presente sul mercato, può essere facilmente messa in qualsiasi tipo borsa senza alcun ingombro. 1000 mAh sono abbastanza potenti da far funzionare i tuoi dispositivi per tutto il giorno e abbastanza per ricaricare iPhone e Samsung fino a 2-3 volte. A differenza della maggior parte delle power bank sul mercato che non possono caricare accessori a risparmio energetico, il caricabatterie portatile YOBON funziona con tutti i telefoni e tablet.

Non preoccupati più della ricarica dei tuoi dispositivi con il power bank YOBON che ora puoi acquistare su Amazon a soli 12,74 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.