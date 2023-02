Smartphone REALME 9 PRO a meno di 300€: tra poco TERMINA, CORRI!

Lo smartphone a meno di 300€, corri prima che l'offerta termini!

Se hai intenzione di cambiare finalmente lo smartphone, oggi è il momento che stavi aspettando. E se cercavi uno smartphone di altissimo livello, ad un prezzo super conveniente. Solo oggi potrai accaparrarti il Realme 9 Pro ad un prezzo mai visto prima, che ti farà impazzire. Oggi, lo trovi a 285,05€.

Non puoi lasciarti scappare questa offerta unica, solo oggi potrai avere direttamente a casa tua e in pochissimo tempo. Uno smartphone di altissima gamma ad un prezzo super basso, con tanto di sconto del 14%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento finale lo troverai scontato automaticamente dal sito.

L’offerta potrebbe terminare a breve e non dovresti lasciartela scappare. Il realme 9 Pro ad un prezzo mai visto prima, dal colore verde molto particolare. Un design unico e super minimal, che ti farà impazzire.

Questo modello scontato dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con un avanzato processo produttivo a 6nm. Possiede un display FHD Ultra Smooth – Frequenza di aggiornamento a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz.

Dispone di una fotocamera da 64 MP con sensore Sony IMX471; supporta modalità notturna Nightscape, Panoramic View. Possiede una batteria super potente da 5.000 mAh. Questo smartphone si ricarica rapidamente. Potrai utilizzare la carica fino al 50% di batteria in 27minuti. Uno smartphone incredibile, che ti farà davvero impazzire.

Non dovrai preoccuparti in alcun modo della batteria di questo smartphone, in quanto è in grado di durare molto. Potrai viaggiare in tranquillità senza problemi. Con tanto di sconto del 14%, un prezzo incredibile che ti farà davvero impazzire. Non lasciarti scappare questa occasione unica, potrebbe terminare a breve.

