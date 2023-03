Smartphone DOOGEE, su Amazon A MENO DI 300€!

Offerta imperdibile su Amazon, potrai trovare lo Smartphone DOOGEE S97 PRO ad un prezzo super. Approfittane subito!

Sei una persona alla quale piace rimanere sempre collegato? Ti piace essere sempre alla moda da un punto di vista tecnologico? Non farti scappare questa occasione, sulla piattaforma di Amazon potrai trovare l’ultimo modello dello Smartphone DOOGEE S97 PRO ad un prezzo imperdibile. Approfittane subito di questa occasione, non so per quanto tempo possa durare il tutto. Se decidessi di acquistare il tutto adesso potrai usufruire dello sconto del 9%. Affrettati!

ACQUISTA SMARTPHONE DOOGEE S97 PRO SU AMAZON!

Approfittane subito di questa occasione, stiamo parlando di un prodotto unico ed interessante. Da sottolineare il fatto che il prodotto in questione non solo è resistente a spruzzi e cadute, ma è anche un autentico smartphone di grado MIL-STD-810G. Non fartelo scappare, se decidessi di acquistarlo oggi lo pagheresti 299.99 euro rispetto al prezzo iniziale di 329.99 euro.

Avrai molto più spazio nel tuo dispositivo, basti pensare che lo Smartphone DOOGEE S97 PRO è dotato di 8GB di RAM e 128 GB di ROM. Interessante il fatto che potrai ampliare quest’ultima con 256 GB di memoria esterna T-flash che ti permetterà di soddisfare le tue esigenze di archiviazione. Non farti scappare questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai della tua scelta.

Interessante il fatto che lo smartphone in questione è dotato di una batteria sopra la media da 8500mAh con un tempo di standby di 624 ore. Grazie a questa caratteristica non dovrai più preoccuparti, il tuo cellulare non ti lascerà mai solo. Inoltre, il tutto è alimentato dal Chipset Octa Core Helio G95 che adotta una tecnologia di elaborazione a 12 nm e una potente struttura CPU.

Fai la scelta giusta. Da sottolineare il fatto che lo Smartphone DOOGEE S97 PRO è stato realizzato con una fotocamera da 48 MP che ti fornisce immagini a risoluzione ultra elevata. Approfittane subito!

Acquista adesso questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello dello Smartphone nota marca, in offerta su Amazon ad un prezzo veramente imperdibile ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.