NEANCHE 150€ per questo super smartphone Android: scoprilo ora

Bello, affascinante, semplice ed economico: chi è? Il nuovo smartphone Oscal a meno di 150€ su Amazon con tantissime funzionalità sorprendenti.

Stai cercando un secondo telefono oppure devi sostituire il tuo vecchio modello ma non vuoi niente di impegnativo dal punto di vista economico, senza ovviamente rinunciare alle funzioni smart? Beh, questo lo troverai sicuramente interessante: OSCAL C80 è lo smartphone Android che costa poco ma è un gioiello. Memoria da 128GB, fotocamera da 50MP, rapporto schermo/corpo dell’89% per una visualizzazione incredibile di foto, film e video, e una risoluzione HD.

OSCAL C80 dispone inoltre di un grandissimo aumento dell’efficienza grazie alla GPU con 8 GB di ram e 128 GB di ROM, per permetterti massima fluidità nell’utilizzo delle applicazioni e nei giochi con grafica pesante.

Fotocamera con tantissime modalità

La fotocamera può registrare video a 1080P, ha modalità macro e PRO di notte, funzione panorama, timelapse, modalità ritratto e anche filtri di bellezza AI che trasformeranno le tue normali foto in piccoli capolavori. La batteria gigante da 5180 mAh e la ricarica rapida da 18W ti assicurano una tenuta perfetta del cellulare anche sotto stress, con riproduzione di ben 21 ore di musica, 20 ore di chiamata, 7 ore di gioco, 10 ore di web, 7 ore di video e 528 ore di standby. Disponibile nei bellissimi colori NAVY BLYE, MIDNIGHT BLACK o EARLY SUNNY SNOW, il preferito dalle donne per la sua delicatezza. Nella scatola riceverai il manuale utente, una cover trasparente, un cavo di ricarica con attacco USB C e un adattatore.

Ma ci stai ancora pensando? Corri ad aggiudicarti lo smartphone che costa solamente 143,99€ grazie al 28% di sconto applicato da Amazon, e regalalo per San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.