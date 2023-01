Regala una NOTTE ROMANTICA per San Valentino

Si avvicina il giorno più romantico dell’anno, manca meno di un mese… il regalo perfetto per il tuo partner è la Smartbox Notte Romantica, con oltre 1000 soggiorni fra i quali scegliere in strutture da sogno. Scopri di più.

Sei insieme all’amore della tua vita da molti anni: vi siete regalati di tutto, ma la voglia di festeggiare la vostra unione è sempre ardente, come la vostra passione. Cosa regalare però quando si è già dato tutto? Semplice: un’esperienza. E perché non una notte romantica in un hotel esclusivo a 3 o 4 stelle nelle più affascinanti dimore d’Italia, grazie al cofanetto Smartbox NOTTE ROMANTICA?

NOTTE ROMANTICA ti dà diritto di trascorrere 1 notte in una struttura lussuosa e romantica, perfetta per una coppia. Nel cofanetto, oltre al soggiorno, hai diritto anche alla colazione e a un “momento romantico”, diverso per ogni struttura che si sceglie. Può esserci la SPA, un aperitivo privato, una jacuzzi in camera…

Oltre 1000 possibilità di scelta e 3 anni di validità

Incluso nel prezzo del cofanetto avrai la possibilità di utilizzarlo entro 3 anni oppure di cambiarlo liberamente sul sito web con qualcosa più attinente alle preferenze del tuo partner. In ogni caso, per sole 99.90€, avrai diritto a:

1 pernottamento

prima colazione x2 persone

un momento romantico x2

Il momento romantico cambia a seconda della struttura scelta. Ecco qualche esempio: aperitivo di benvenuto con prodotti tipici della zona, cioccolatini in camera, due calici di prosecco, un omaggio per la coppia, una sorpresa, accesso all’area benessere, una bottiglia di spumante di benvenuto e fiori freschi in camera e tanto altro ancora.

Cosa aspetti? Ecco l’occasione perfetta per dimostrare il tuo amore oppure… per fare una dichiarazione in grande stile! Acquista il cofanetto smartbox NOTTE ROMANTICA su Amazon a sole 99.90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.