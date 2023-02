Smartbox di coppia: perfetta IDEA REGALO per San Valentino

Un'idea regalo davvero perfetta per celebrare San Valentino in grande stile e in totale relax. Acquista ora su Amazon lo smartbox di coppia a soli 29,90 euro.

Sei a corto di idee regalo per San Valentino e non vuoi spendere troppo? Nessun problema, abbiamo quello che fa per te. Con lo smartbox di coppia del valore di 29,90 euro regali e ti regali un’esperienza unica da vivere con il tuo partner. Acquista ora su Amazon lo smartbox “Addio stress per due“.

Regala e regalati un’esperienza di relax con lo smartbox di coppia “Addio stress per due” a soli 29,90 euro

Basta con i soliti fiori, cioccolatini! Regala al tuo partner un’esperienza unica da vivere insieme spendendo solamente 29,90 euro.

Lo smartbox di coppia “Addio stress per due” metterà a vostra disposizione ben 2700 esperienze rilassanti a scelta tra percorsi benessere, massaggi, trattamenti e attività fitness. Una vera pausa di benessere per 2 persone per sfuggire dallo stress della vita quotidiana.

Il vantaggio nell’acquistare uno smartbox sta nella libertà e flessibilità che ne deriva, difatti questi cofanetti regalo offrono fino a 3 anni e 3 mesi di validità con cambio gratuito e rinnovo illimitato. Ogni cofanetto si presenta in un’elegante confezione contenente un assegno regalo senza indicazione di prezzo e una guida cartacea con le informazioni sulla gamma di esperienze e le istruzioni per usufruire del servizio selezionato.

