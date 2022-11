Smartbox 3 giorni benessere: OFFERTA SUPER per il relax

2 notti con colazione e pausa relax, valido per 2 persone: questo super cofanetto relax e benessere lo trovi con uno sconto del 10% su Amazon. Scopri di più.

Oltre 950 soggiorni fra i quali scegliere, in tutte le regioni d’Italia, con un assegno regalo riscattabile fino a 3 anni: la Smartbox “3 giorni con benessere” è il regalo perfetto per te e il tuo partner, oppure per una coppia di amici che hanno decisamente bisogno di un break rilassante. Questo cofanetto, in sconto al 10% per un prezzo di 179,90€, ti dà diritto a 2 notti in hotel con 3 o 4 stelle, dimore e resort, il tutto con accesso alla Spa interna. Il cofanetto è valido per 2 persone, e comprende anche 2 colazioni gustose da consumare nella struttura.

2 notti fuori casa, in un meraviglioso resort con Spa, colazione ed esperienza benessere inclusa: un’offerta da non lasciarsi sfuggire. A seconda del periodo dell’anno in cui deciderai di prenotare, la Smartbox ti darà accesso a Spa interne o Spa esterne, grandi piscine con idromassaggio, lettini comodi per prendere il sole e tanto altro ancora.

Vari percorsi benessere per le tue esigenze

Ogni struttura propone un’esperienza relax e benessere diversa, che può comprendere percorsi SPA, massaggi e non solo. Troverai un’opzione (o più opzioni) in tutte le regioni d’Italia, e potrai scegliere se vivere un’esperienza vicina a te oppure approfittarne per fare un bellissimo viaggio con il tuo partner.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista la Smartbox 3 Giorni Con Benessere che comprende 2 notti con colazione inclusa ed esperienza relax, a sole 179,90€ grazie al 10% di sconto già attivo su Amazon. Il perfetto regalo di Natale per te o per una coppia a te cara.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.