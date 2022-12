Smart Watch per bambini IDEA REGALO ad un prezzo top

Lo Smart Watch per i più piccoli: il regalo di Natale perfetto. Lo trovi su Amazon ad un prezzo top.

Stai cercando un regalo unico per tuo figlio o per tuo nipote? Vuoi regalargli qualcosa di utile per poter rimanere sempre in contatto con te quando è fuori? Oggi, puoi trovare lo Smart Watch di LiveGo ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 95,99€.

Un regalo unico perfetto per i più piccoli di casa, proprio in occasione dell’arrivo del Natale. Potrai stupirli e lo puoi trovare ad un prezzo unico, con tanto di sconto del 3% e coupon di 15€. Ti basterà selezionare il coupon e aggiungere il prodotto al carrello, poi al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente.

Lo Smart Watch per i più piccoli: il regalo di Natale perfetto

Non dovrai più preoccuparti troppo per sapere dove si trova tuo figlio, grazie a questo Smart Watch potrai localizzarlo in pochissimo tempo. Il regalo di Natale perfetto per i più piccoli, che non potranno che adorarlo.

Lo Smart Watch di LiveGo ha un design ultrasottile, semplice e dal colore nero. Possiede una fotocamera sia anteriore che posteriore. Ma non solo utilizza anche una rete 4G molto fluida.

Grazie a questo orologio smart i genitori saranno sempre tranquilli, perché potranno conoscere sempre la posizione del loro bambino, grazie alla funzione di localizzazione. Possiedono una comunicazione bidirezionale, quindi potranno ricevere le chiamate, fare videochiamate e anche chat di gruppo.

Lo schermo è touch, permette al bambino di utilizzarlo in maniera molto più semplice e veloce. Si potranno anche scaricare varie app a seconda delle preferenze, proprio dall’app store.

Il regalo perfetto per l’arrivo del Natale, i più piccoli ne saranno super felici. Oggi, lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo top, con tanto di sconto del 3% e coupon di 15€. Arriverà a casa tua in pochissimo tempo e prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.