Smart TV Xiaomi è uno SPETTACOLO e puoi averla pagando POCHISSIMO

Risoluzione 4k Ultra HD, colori nitidi e brillanti, controllo vocale smart... per sole 299,99€ e 43" di grandezza. Sogno o realtà?

Xiaomi F2 è una nuova generazione di televisori con l’esperienza Fire TV integrata inoltre include un telecomando vocale con Alexa. Con una qualità dell’immagine 4K Ultra HD realistica e la tecnologia più recente, la TV diventerà un tuttofare a casa tua grazie alla connessione!

Xiaomi F2 con Fire TV offre una risoluzione 4K Ultra HD con 3840×2160 pixel e tecnologia HDR 10 elevata per mostrare i più piccoli dettagli dei tuoi contenuti in ogni ambiente. Il sistema operativo Fire TV è la tua interfaccia per migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri.

Qualità dell’immagine superiore

L’ampia gamma di colori con misurazioni di DCI-P3 al 90% fornisce una varietà di colori. In combinazione con il rapporto di contrasto e la profondità del colore, HDR10 può essere raggiunto insieme alla risoluzione 4K UHD per immagini realistiche. Il suono è creato da due altoparlanti di alta qualità da 12 W per adattarsi ai requisiti audio comuni. Supportato da Dolby e DTS, i più importanti requisiti Surround Sound sono soddisfatti! Inoltre puoi utilizzare il controllo vocale per gestire facilmente la tua Xiaomi Smart TV con Fire TV integrata, grazie al telecomando vocale Alexa incluso. Puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora. Grazie alla qualità del pannello, sarai in grado di reagire molto rapidamente con un tempo di risposta fino a 6 ms (dipende dalle dimensioni dello schermo).

E senti questa: puoi avere questa favolosa Smart TV con sole 5 rate mensili da 60€ al mese, un costo minimo per una grande TV! In alternativa puoi pagarla subito con il 25% di sconto solo 299.99€.

