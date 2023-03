Smart TV Samsung da 65 pollici A META’ PREZZO su Amazon!

Con il 48% di sconto questa è un'occasione davvero imperdibile. Acquista ora su Amazon la Smart TV Samsung da 65 pollici ad un prezzo super conveniente.

Devi sostituire il tuo vecchio televisore? Perfetto sei esattamente nel posto giusto! Solo su Amazon puoi acquistare la Smart TV Samsung da 65 pollici con uno sconto a dir poco folle. Praticamente la paghi la metà!

Inoltre Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili.

Smart TV Samsung da 65 pollici: SUPER OFFERTA!

Grazie alla tecnologia Ultra HD Dimming più performante, con questo modello hai un controllo più accurato del pannello che ti permette di avere contrasti migliori e immagini più nitide rispetto al modello base QN90B.

E ancora tecnologia Quantum Matrix Rivoluzionari Mini LED per contrasti ultra nitidi in 4K. Ogni immagine è più viva, ogni nero è più profondo. E con il processore Neo Quantum 4K ogni tuo contenuto viene esaltato in una definizione straordinaria, le immagini sono ottimizzate nella ultra definizione 4K grazie all’intelligenza artificiale di un processore rivoluzionario.

Quantum HDR Spettacolo puro, fotogramma per fotogramma con qualsiasi livello di luminosità grazie a colori brillanti e a dettagli, anche i più impercettibili, straordinariamente definiti. Dolby Atmos e OTS al centro della scena: audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel TV. Infine la Smart TV Samsung da 65 pollici è ovviamente predisposta a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di alcun decoder TV.

Con il 48% di sconto questa è un’occasione davvero imperdibile, perciò acquista ora su Amazon la Smart TV Samsung da 65 pollici ad un prezzo super conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.