Smart tv PANASONIC 55 pollici al MINIMO STORICO: sconto assurdo di 150 EURO

La mega promozione di Amazon sulla tv dei tuoi sogni è limitata, coglila al volo!

Trasforma il tuo salotto in una piccola sala cinematografica e vivi i tuoi film preferiti come se fossi il protagonista con la Smart tv Panasonic HX600 da 55 pollici. Ad oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale al suo minimo storico con uno sconto mai visto del 27%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 399 euro, risparmiando addirittura 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in sei piccole rate mensili da meno di 70 euro con Cofidis al check-out. La mega promozione è limitata e rimangono a disposizione pochissimi articoli quindi non c’è tempo da perdere, corri ad ordinarla!

Smart tv Panasonic 55 HX600: immagini spettacolari e prestazioni elevate

La Smart tv Panasonic 55 HX600 si caratterizza per prestazioni elevate ed un’esperienza cinematografica d’eccellenza.

Il dispositivo è dotato del 4K Studio Colour Engine, un potente processore che offre una brillante qualità di immagine grazie alla riproduzione straordinaria del colore e alla chiarezza dei movimenti. Ciò garantisce una sorprendente visione in 4K che vi lascerà a bocca aperta.

Allo stesso modo, grazie al Dolby Atmos, la ricchezza e la profondità del suono creano un campo sonoro 3D da cui scaturisce l’atmosfera perfetta. Il Dolby Vision, invece, assicura che ogni scena sia resa perfettamente in termini di colore, contrasto e luminosità.

Utilizzando il Wi-Fi integrato, il televisore si connette facilmente a internet offrendo una scelta infinita di programmi. In questo modo i video di YouTube, i film e le serie di Netflix saranno a portata di telecomando quando volete.

Oggi la Smart tv Panasonic HX600 da 55 pollici è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto mai visto del 27%. La potrete acquistare a soli 399 euro, risparmiando 150 euro sul prezzo di listino. La promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba quindi correte ad ordinarla subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.