Smart Air Quality Amazon: il controllo intelligente

Smart Air Quality è il dispositivo indispensabile in casa tua, per monitorare i fattori più importanti e respirare un'aria di buona qualità

Controllare la qualità dell’aria è un passo importante per accertarsi di vivere e respirare un ambiente pulito. Ora, grazie a Smart Air Quality, il monitor Amazon, puoi tenere sotto controllo i principali fattori dell’aria di casa tua. Approfitta ora dell’offerta che il sito ha lanciato, e risparmia il 21%.

A soli 62,99€, il tuo modo di concepire l’aria cambierà. Non sarà più una cosa astratta, ma potrai vedere da cosa è composta.

Il monitor Amazon Smart Air Quality + Alexa: la coppia perfetta per una casa intelligente

Questo fantastico dispositivo di aiuta a capire la qualità dell’aria presente in casa tua, e lo fa monitorando 5 fattori importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura. Anche se ti sembrano solo nomi e sigle, questi dati fanno sì che l’aria che respiri sia di buona qualità o meno.

La casa è il luogo dove passi la maggior parte del tuo tempo, è il nido della famiglia, dunque è importante che l’aria che c’è dentro sia il più pura possibile. Per questo, non potevo non consigliarti di acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo super, su Amazon.

Un’altra caratteristica da non sottovalutare, è il fatto che Smart Air Quality si connetta ad Alexa. In questo modo, potrai avere una visione dettagliata del tuo indice di qualità dell’aria, direttamente sulla schermata iniziale. Alexa può anche fare un annuncio quando rileva un cambiamento nella qualità dell’aria.

Sarà il dispositivo Echo Show, dunque, ad avvisarti con una notifica se e quando la qualità diminuisce, fino a diventare scarsa.

Acquista subito Smart Air Quality e rendi l’aria di casa tua un piacere da respirare. Approfitta ora dell’offerta, perché questa è davvero un’occasione che non puoi perdere.