La pentola Electrolux Slow Cooker è caratterizzata dalla sua cottura lenta, che esalta i nutrienti degli alimenti

Riscopri il piacere dei nutrienti dei cibi, attraverso la cottura lenta, grazie a Slow Cooker, la pentola che rispetta gli alimenti. La trovi in offerta su Amazon, a soli 69,99€. Vivi la vera cucina, e scegli di mangiare cibi di qualità.

Grazie ad un’altra opportunità che ti dà Amazon, puoi risparmiare ulteriormente, acquistando la pentola usata, ma in ottime condizioni. In questo modo, la pagherai ancora meno, ma potrai comunque godere di un dispositivo come nuovo.

Mangia sano e con gusto, con la Slow Cooker di Electrolux

Electrolux ha lanciato sul mercato una pentola dalla cottura lenta, che tratta gli alimenti esaltandone le proprie qualità e i propri nutrienti. La capacità di 6,6 litri permette di cucinare una grande quantità di cibo, preparando degli ottimi manicaretti per tutta la famiglia.

La pentola è in acciaio inox, e le maniglie in alluminio pressofuso, dunque si garantisce una lunga durata del prodotto. Grazie al coperchio in vetro, potrai vedere a che punto è la cottura, e con la funzione Keep Warm, i tuoi alimenti si manterranno caldi fino a 12 ore.

La cottura lenta trattiene le vitamine e le sostanze nutritive dei cibi, e ti consente di cucinare con meno grassi. Dopo le abbuffate natalizie, è proprio quello che ci vuole. Una cucina light, ma gustosa allo stesso tempo.

Oltre a mangiare sano, a risparmiare sui condimenti e sui grassi, risparmierai anche sull’energia, perché con 235W avrai un consumo ridotto.

Metti gli ingredienti in pentola, imposta uno dei programmi pre impostati, e lascia che sia la Slow Cooker a fare tutto il lavoro. Nel frattempo, potrai dedicarti ad altre faccende domestiche, oppure potrai rilassarti, perché la funzione con il timer ti ricorderà quando sta per terminare il tempo di cottura.

Acquista subito la pentola Electrolux Slow Cooker, nuova o usata, e comincia a sperimentare in cucina, ritrovando il gusto primordiale degli alimenti, e dicendo basta a cibi pieni di grassi nocivi per la salute. Approfitta ora dell’offerta, e ricevila direttamente a casa tua.